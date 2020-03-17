شرطة مكة تكشف حقيقة الفيديو المتداول لامرأة بحالة غير طبيعية في إحدى الطرق بجدة

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أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة ، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً بهذا الشأن ، واتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر ، وتعاني من اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا ، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى