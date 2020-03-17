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بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة

بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=843900
المناطق_الرياض
كثفت بلدية محافظة تثليث أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية.
وأوضح رئيس البلدية الأستاذ عوض سعيد القحطاني، أن البلدية جندت طاقتها البشرية والمادية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع المنشآت التجارية وأهمها النظافة والمعقمات وتوفر أدوات النظافة بشكل كافٍ، بالإضافة إلى التأكيد على العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، فيما سيطبق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدا أن هناك فرق تعمل على تطهير وتعقيم الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وممرات المشاة والجوامع والمساجد وألعاب الأطفال في الحدائق بشكل يومي.
ودعا رئيس بلدية تثليث الجميع للتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتقيد بما يصدر من تعلميات بهذا الشأن، داعياً الله للجميع السلامة

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