احدث الأخبار

بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة
أبرز المواد
 مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية: اختبارات منتصف الفصل الدراسي ستكون إلكترونية
أبرز المواد
 الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة مكة تكشف حقيقة الفيديو المتداول لامرأة بحالة غير طبيعية في إحدى الطرق بجدة
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود: العمادة نجحت في تمكين منسوبي الجامعة في التعليم والعمل عن بعد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية : قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد واضح والوزارة ستقوم بتطبيقه ومتابعة تنفيذه
أبرز المواد
 ارتفاع عدد المصابين في قطر إلى 442
أبرز المواد
 استعدادات الجهات الطبية والأمنية عند مداخل ومخارج مكة المكرمة
أبرز المواد
 تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”
أبرز المواد
 إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن
أبرز المواد
بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة

بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة

أبرز المواد
مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي

مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي

أبرز المواد
الجامعة السعودية الإلكترونية: اختبارات منتصف الفصل الدراسي ستكون إلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية: اختبارات منتصف الفصل الدراسي ستكون إلكترونية

أبرز المواد
الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا

الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا

أبرز المواد

الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا

الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843905
المناطق_واس

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بالموازاة مع تطبيق قانون الدفاع الوطني.
وسيتم من خلال هذا القرار حظر التجوال بالأماكن العامة بالأردن بداية من غد الأربعاء.
وقال العاهل الأردني في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني: إن الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.
وأضاف أن الأمر الملكي بالموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع، يأتي حرصاً على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة.

روابط ذات صلة

بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة

بلدية تثليث تكثف أعمال التعقيم في المرافق العامة
مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي

مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي
الجامعة السعودية الإلكترونية: اختبارات منتصف الفصل الدراسي ستكون إلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية: اختبارات منتصف الفصل الدراسي ستكون إلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*