مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي

المناطق_فضه عطيف

وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي رسالة للميدان التربوي والتعليمي خاطب فيها منسوبي إدارة الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين أوضح فيها أن مستوى الرضا عال جداً من خلال مراجعة التقارير الأولية حول مستوى التفاعل مع بوابة المستقبل للمدارس المسجلة فيها وللمدارس التي بدأت بتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على منظومة التعليم الموحد ومشاهدة قنوات عين، مضيفا أن حماس العاملين في الميدان التعليمي وإخلاصهم في القول والعمل هو سر نجاح هذه التجربة بحول الله.

وأشار خرمي أنه تماشياً مع التدبير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ تم تعليق الدراسة وأصبحت تقدم عن (بعد/ إلكترونيا) كما تم تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة ستة عشر يوما، ومع ذلك سيستمر العمل عن بعد، وأن العمل في إدارة تعليم صبيا أسوة بجميع القطاعات الحكومية يسير مع التعليق دون انقطاع ويدار عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة هذه البلاد لخدمة أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة .

وعبر مدير تعليم صبيا عن سعادته وزملائه في إدارة تعليم صبيا بالاستمرار في تقديم الخدمات من خلال جميع المنصات الإلكترونية المتاحة نور ، فارس، راسل ، الإيميل الوزاري ، ومنصة تواصل لإنجاز جميع طلبات الجمهور ومعاملاتهم .

كما وجه الدكتور الخرمي رسالة لأولياء الأمور بأن يكونو مع أبنائهم مضيفا أن الجميع معهم ملمحاً بأنه يقف خلف تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عشر محافظات تشكل النطاق الجغرافي لإدارة تعليم صبيا أكثر من ١٧ ألف مشرفاًومشرفةً ومعلماً ومعلمةً وإداريا وإدارية، مقدما شكره لكل الجهود المخلصة التي تبذل بدافع حب الوطن وخدمة أجيال المستقبل.

وتوجه مدير تعليم صبيا بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمين على إتاحة الفرصة وتمكين الجميع من خدمة جيل المستقبل، مقدما شكره الجزيل لسمو أمير المنطقة وسمو النائب ولمعالي وزير التعليم وللزملاء في جهاز الوزارة على دعمهم وتوجيهاتهم السديدة، سائلا الله للجميع السلامة الدائمة.