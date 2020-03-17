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“مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة

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“مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة

“مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة
http://almnatiq.net/?p=843928
المناطق - عسير

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير  بعموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وأوضحت أنه جاء ذلك بعد صدور تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدني في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٠٣/١٨.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

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