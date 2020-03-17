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أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر

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أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر

أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر
http://almnatiq.net/?p=843931
المناطق - الجوف

بناءً على قرار هيئة كبار العلماء.. حيال إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً والاكتفاء برفع الأذان وعدم إغلاق مغاسل الموتى مع بقاء المساجد والجوامع مغلقة وأن تكون صلاة الجنازة في المقبرة.

وبتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على الإدارات المعنية بالأمانة وجميع البلديات التابعة بتخصيص مساحة مناسبة لاقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن ‏كما وجه بضرورة التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد المخصصة باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلاة بجميع المساجد بشرط ان لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا .

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