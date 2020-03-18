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كورونا يضرب “إن بي إيه”.. إصابة 4 لاعبين بفريق واحد

كورونا يضرب “إن بي إيه”.. إصابة 4 لاعبين بفريق واحد
http://almnatiq.net/?p=843934
المناطق - الرياض

أعلن “بروكلين نتس” المنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين، الثلاثاء، أن 4 لاعبين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا بعد أقل من أسبوع على تعليق منافسات البطولة بسبب تفشي الوباء.

ولم تظهر الأعراض على ثلاثة لاعبين منهم، بينما أظهر لاعب بعض الأعراض للفيروس سريع الانتشار.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إصابة اثنين من لاعبي يوتا جاز بالفيروس. وقال نتس في بيان مكتوب إنه تم عزل اللاعبين الأربعة ويحظون الآن بعناية الفريق الطبي دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

وقال الفريق “تتصل المؤسسة الآن بكل الأشخاص الذين خالطوا اللاعبين ومن بينهم منافسون واجهناهم مؤخرا، ويعمل الفريق عن كثب مع السلطات الصحية”.

“طلب الفريق من كل أفراده البقاء رهن العزل ومراقبة وضعهم الصحي والاتصال الدائم بالجهاز الطبي للفريق”.

وكانت آخر مباراة لعبها نتس أمام ليكرز في لوس أنجلوس في العاشر من مارس.

وفي اليوم التالي علق المسؤولون المسابقة حتى إشعار آخر، بعد أن تسبب فيروس كورونا في فوضى عارمة في قطاع الرياضة على مستوى العالم.

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