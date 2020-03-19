احدث الأخبار

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم
أبرز المواد
 الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”
أبرز المواد
 كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل
أبرز المواد
 الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة
أبرز المواد
 بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟
أبرز المواد
 كورونا يضرب “إن بي إيه”.. إصابة 4 لاعبين بفريق واحد
أبرز المواد
 فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية
منطقة مكة المكرمة
 تبوك تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا
أبرز المواد
 المرور : يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر “
أبرز المواد
 الصحة المصرية: تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، وارتفاع حالات الشفاء إلى 28
أبرز المواد
 وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف : الحكومة تتخذ تدابير مالية تحوطية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي الوباء العالمي ( كوفيد – 19 )
أبرز المواد
 السفارة بجورجيا توفِّر المسكن الآمن لـ97 مواطنًا حتى يتم إجلاؤهم للمملكة
أبرز المواد
نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

أبرز المواد
الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”

الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”

أبرز المواد
كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل

كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل

أبرز المواد
الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة

الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة

أبرز المواد

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم
http://almnatiq.net/?p=843940
المناطق - الرياض

يتصدر فريق ليفربول حاليا أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتربع على الصدارة وحيدا وبفارق كبير من النقاط عن صاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي.

ويحتل الفريق الإنجليزي الصدارة أيضا بالنسبة للأندية الأوروبية كلها من حيث القيمة، وفقا لأحدث الأبحاث الصادرة عن مرصد “سي أي إي أس” لكرة القدم.

وأصبح فريق ليفربول، الفريق الأكثر قيمة في سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بحسب المرصد الكروي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لنجوم ليفربول، الذي يحتاج إلى الفوز بمباراتين فقط لحسم بطولة “البريميرليغ” للمرة الأولى منذ 30 عاما، حوالي 1.55 مليار دولار.

وواجه رجال المدرب الألماني يورغن كلوب منافسة شرسة من نظرائهم في مانشستر سيتي، الذين حلوا في المركز الثاني من حيث القيمة، ثم لاعبي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي.

ويتقدم نجوم ليفربول على أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفارق طفيف من حيث القيمة، إذ يبلغ إجمالي قيمة لاعبي مانشستر سيتي 1.51 مليار دولار.

واحتل لاعبو برشلونة، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المركز الثالث من حيث القيمة الإجمالية للاعبين، حيث قدرت قيمتهم بحوالي 1.29 مليار دولار، ثم نجوم ريال مدريد وبلغت قيمتهم مجتمعين حوالي 1.22 مليار دولار.

روابط ذات صلة

الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”

الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”
كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل

كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل
الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة

الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*