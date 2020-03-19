نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

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يتصدر فريق ليفربول حاليا أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتربع على الصدارة وحيدا وبفارق كبير من النقاط عن صاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي.

ويحتل الفريق الإنجليزي الصدارة أيضا بالنسبة للأندية الأوروبية كلها من حيث القيمة، وفقا لأحدث الأبحاث الصادرة عن مرصد “سي أي إي أس” لكرة القدم.

وأصبح فريق ليفربول، الفريق الأكثر قيمة في سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بحسب المرصد الكروي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لنجوم ليفربول، الذي يحتاج إلى الفوز بمباراتين فقط لحسم بطولة “البريميرليغ” للمرة الأولى منذ 30 عاما، حوالي 1.55 مليار دولار.

وواجه رجال المدرب الألماني يورغن كلوب منافسة شرسة من نظرائهم في مانشستر سيتي، الذين حلوا في المركز الثاني من حيث القيمة، ثم لاعبي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي.

ويتقدم نجوم ليفربول على أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفارق طفيف من حيث القيمة، إذ يبلغ إجمالي قيمة لاعبي مانشستر سيتي 1.51 مليار دولار.

واحتل لاعبو برشلونة، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المركز الثالث من حيث القيمة الإجمالية للاعبين، حيث قدرت قيمتهم بحوالي 1.29 مليار دولار، ثم نجوم ريال مدريد وبلغت قيمتهم مجتمعين حوالي 1.22 مليار دولار.