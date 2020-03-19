ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة

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ابتكرت شركة هونر ساعة ذكية متطورة منافسة لـ”أبل واتش”، قادرة على العمل لأسبوعين بشحنة واحدة، بحسب “روسيا اليوم”.

ويمكن لساعة “ماجيك واتش2” الجديدة العمل لتلك المدة الطويلة بعد شحن بطاريتها كاملة بفضل التقنيات المتطورة التي زودت بها، ومنها معالجات Kirin A1 وCortex-M7 التي تتميز باستهلاكها القليل للطاقة، إضافة إلى ميزة “وضع توفير الطاقة” الذي يسمح لها بمراقبة عمل التطبيقات وإيقاف تلك التي لا يستعملها المستخدم.

وتشتمل الساعة الإلكترونية أيضا على عديد من التقنيات المتطورة كميزة مراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة إلى ميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتوفر هذه الساعة للمستخدم إمكانية التحكم بالموسيقى، والرد واستقبال المكالمات الواردة وقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف الذي تتصل به عبر البلوتوث.