دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد

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أكدت دراسة جديدة، أجراها علماء جامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن دواء إيبوبروفين المسكن يشكل خطورة أكبر على الكبد، مما كان يتوقع سابقا، كما أن تأثيره يختلف في الجنسين.

ودواء إيبوبروفين لا ستيرويدي مضاد للالتهابات وله مفعول مسكن وخافض للحرارة، ويصرف في الصيدليات من دون وصفة طبية.

ويعرف الخبراء منذ وقت بعيد، أن تناول هذا الدواء يوجد مشكلات في القلب، ويزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، لكن لم يدرس تأثيره في الكبد بصورة معمقة وشاملة، بحسب “روسيا اليوم”.

واختبر البروفيسور الدرين جوميز، من قسم علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء والسلوك في كلية العلوم الحياتية في جامعة كاليفورنيا مع زملائه دواء إيبوبروفين لمدة أسبوع على فئران، كانت تحقن بـ400 مليجرام منه، وهي الكمية التي تعادل الجرعة المخصصة للشخص البالغ.

ويقول البروفيسور “بحثنا في مسارات التمثيل الغذائي في خلايا الكبد، واكتشفنا أن “الإيبوبروفين” تسبب في حدوث تغيرات في تعبير البروتين الموجود في الكبد، أكثر مما توقعنا”.

وكشفت نتائج الاختبار عن حدوث تغيرات في أكثر من 30 مسارا للتمثيل الغذائي عند ذكور الفئران، كما اكتشف الباحثون، أن “الإيبوبروفين” له تأثيرات مختلفة، وفي بعض الأحيان متعارضة في كبد ذكور وإناث الفئران.

ويشير الخبراء إلى أن هذه ليست دعوة للامتناع عن تناول هذا الدواء، لأن لجميع الأدوية تأثيرات جانبية مختلفة، لكن هذه الاكتشافات يجب أخذها في الحسبان عند وصفه للمرضى بحسب جنسهم.