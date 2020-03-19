احدث الأخبار

قراصنة يستهدفون بيانات مرضى “كورونا” لاستخدامها في الأبحاث
أبرز المواد
 دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد
أبرز المواد
 ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة
أبرز المواد
 نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم
أبرز المواد
 الشرطة الأمريكية تدعو “المجرمين” إلى مراعاة “فترة الوباء”
أبرز المواد
 كورونا يخرج الجيوش من الثكنات ويفرض حظرا على التنقل
أبرز المواد
 الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام وترجئ أنشطة عديدة
أبرز المواد
 بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟
أبرز المواد
 كورونا يضرب “إن بي إيه”.. إصابة 4 لاعبين بفريق واحد
أبرز المواد
 فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية
منطقة مكة المكرمة
 تبوك تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا
أبرز المواد
 المرور : يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر “
أبرز المواد
قراصنة يستهدفون بيانات مرضى “كورونا” لاستخدامها في الأبحاث

قراصنة يستهدفون بيانات مرضى “كورونا” لاستخدامها في الأبحاث

أبرز المواد
دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد

دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد

أبرز المواد
ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة

ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة

أبرز المواد
نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

أبرز المواد

قراصنة يستهدفون بيانات مرضى “كورونا” لاستخدامها في الأبحاث

قراصنة يستهدفون بيانات مرضى “كورونا” لاستخدامها في الأبحاث
http://almnatiq.net/?p=843954
المناطق - الرياض

توقف مستشفى تشيكي كان يعالج سيدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، عن العمل، بعدما تعرض لهجوم إلكتروني.
ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مستشفى برنو الجامعي يجري ما يصل إلى 20 اختبارا للفيروس يوميا منذ بدء تفشي المرض، واحتضن امرأة مسنة أصيبت بـ”كورونا” قبل أيام قليلة.
وقال المتحدث باسم المستشفى بافيل زارا، إن حواسيب المنشأة الطبية تعرضت مساء الخميس الماضي لهجوم إلكتروني استهدف بيانات المرضى، على ما يبدو لاستخدامها في الأبحاث.
وفي أعقاب الهجوم، منع موظفو المستشفى من إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى حين التأكد من سلامتها.
وأكد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني والمعلوماتية فتحت تحقيقا في الهجوم الإلكتروني الذي طال الحواسيب.
وأوضح متخصصون في الأمن الإلكتروني أن المنشآت ستكون هدفا رئيسا للقراصنة خلال هذه الفترة، مع وجود أزمة صحية عالمية متمثلة في فيروس “كورونا”، مشيرين إلى أن المخترقين سيستهدفون بالأساس بيانات المصابين.
يشار إلى أنه تم تشخيص الحالة الأولى المصابة بفيروس “كوفيد 19” في التشيك يوم 1 آذار (مارس) الجاري، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 117 إصابة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن أوروبا باتت “البؤرة” الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعيا الدول إلى “التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها”.
وأوضح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس لوسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن “أوروبا حاليا هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تسجل يوميا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض. وأشار إلى أن “خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية.”

روابط ذات صلة

دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد

دراسة: مسكن الإيبوبروفين أخطر مما كان يعتقد
ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة

ساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة
نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

نجوم ليفربول يتفوقون على كل نجوم أوروبا بهذا الرقم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*