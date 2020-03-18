احدث الأخبار

أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق
أبرز المواد
 أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر
منطقة الجوف
 “مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة
منطقة عسير
 وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة
أبرز المواد
 دور المرأة السعودية في مكافحة فيروس كورونا.. وعي وإرشاد ووقاية
أبرز المواد
 في ذروة الأزمة.. وزارة الصحة الأمريكية تتعرض للـ”قرصنة”
أبرز المواد
 الركود الاقتصادي يطرق الأسواق الأوروبية
أبرز المواد
 تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة “15” يومًا
أبرز المواد
 أول وفاة بكورونا في عالم كرة القدم
أبرز المواد
 إجراءات صارمة جديدة لحماية ترامب من فيروس كورونا
أبرز المواد
 لماذا باتت أوروبا مستباحة أمام كورونا؟
أبرز المواد
 “بدأت التجربة”.. لقاح كورونا يسري في جسد متطوعة
أبرز المواد
أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق

أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق

أبرز المواد
أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر

أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر

منطقة الجوف
“مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة

“مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة

منطقة عسير
وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة

وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة

أبرز المواد

أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق

أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق
http://almnatiq.net/?p=843970
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف ، حائل ) و شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة

وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة
دور المرأة السعودية في مكافحة فيروس كورونا.. وعي وإرشاد ووقاية

دور المرأة السعودية في مكافحة فيروس كورونا.. وعي وإرشاد ووقاية
في ذروة الأزمة.. وزارة الصحة الأمريكية تتعرض للـ”قرصنة”

في ذروة الأزمة.. وزارة الصحة الأمريكية تتعرض للـ”قرصنة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*