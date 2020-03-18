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وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة

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وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة

وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=843972
المناطق - واس

زار معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مساء اليوم الاربعاء 22/7/1441هـ الموافق 17/3/2020م، مركز الأحداث والأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة، رافقه فيها كل من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق الاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.
حيث كان في استقبالهم كل من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير معالي الدكتور فهد الجلاجل، ورئيس المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.
واطلع الجاسر على عرض تعريفي بأدوار المركز ومهامه، وعلى آليه إشرافه على الأحداث الصحية التي تؤثر في صحة الأفراد ومتابعته لها ورصدها، ويعنى المركز بتنفيذ ومتابعة وإدارة الأزمات والكوارث الصحية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يقوم بمتابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل مع الحالات، ودعمها في حال احتياجها دعمًا من مستوى أعلى، كما يتيح التواصل بشكل مباشر بعشرين مركزًا في مناطق المملكة (مركز في كل منطقة صحية.
وقدم معالي الجاسر شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما يقومون به من مجهودات في سبيل الوطن والمواطن والمقيم، مشيدًا بالجهود المبذولة في المركز وتقنياته المتقدمة، وفي آلية رصد ومتابعة وتحري مسببات الأزمات والكوارث الصحية والعمل على منعها، من خلال استخدام أحدث الأساليب، سائلًا المولى عز وجل أن يكفي المملكة كل سوء وأن يصرف عنها الأوبئة.

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