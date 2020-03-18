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الجاسر يتفقد الإجراءات المتخذة بمحطة قطار “سار”

الجاسر يتفقد الإجراءات المتخذة بمحطة قطار “سار”
http://almnatiq.net/?p=843978
المناطق - الرياض

تفقد معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مساء اليوم الاربعاء 22/7/1441هـ الموافق 17/3/2020م،محطة قطار الرياض، وكان برفقته الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة”سار” وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الجولة اطمأن معالي الجاسر على جاهزية المحطة ومرافقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.
وأطّلع معالي الجاسر على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لحماية العاملين بالمحطة وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفايروس ومكافحته.

كما تفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” برفقة الرئيس التنفيذي لسار، عدد من عربات القطار واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم القطار بما يحقق اعلى السلامة للركاب.

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