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بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

أبرز المواد

بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
http://almnatiq.net/?p=843982
المناطق - وكالات

فاز جو بايدن الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة، في الانتخابات التمهيدية للحزب التي أجريت أمس الثلاثاء، بولايات أريزونا وفلوريدا وإلينوي.
ويتقدم بايدن بذلك على منافسه بيرني ساندرز في المعركة من أجل تأمين ترشيح الحزب لخوض الانتخابات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيمنة بايدن على السباق منذ الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ساوث كارولينا، تضعه على مسار الفوز بترشيح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وفاز نائب الرئيس السابق بهوامش واسعة بما فيه الكفاية حيث يتقدم الآن بأصوات 284 مندوبا على ساندرز وأكثر من نصف نحو ألفي صوت مطلوبة لتأمين الترشيح في المؤتمر الوطني للحزب المقرر هذا الصيف.

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