احدث الأخبار

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً
أبرز المواد
 بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟
أبرز المواد
 الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
أبرز المواد
 الجاسر يتفقد الإجراءات المتخذة بمحطة قطار “سار”
أبرز المواد
 وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق
أبرز المواد
 أمانة الجوف تبدأ تخصيص مساحة لصلاة الجنازة بالمقابر
منطقة الجوف
 “مدني عسير”: توخوا الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وسقوط البرد والأتربة المثارة
منطقة عسير
 وزارة الاستثمار: فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة للمستثمرين كافة
أبرز المواد
 دور المرأة السعودية في مكافحة فيروس كورونا.. وعي وإرشاد ووقاية
أبرز المواد
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

أبرز المواد
بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟

بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟

أبرز المواد
الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

أبرز المواد
“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

منطقة جازان

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
http://almnatiq.net/?p=843985
المناطق - فضه عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءاً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع تساقط زخات من البرد تتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة من هذا الاسبوع .

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الاجواء وخاصة عند تدني مدى الرؤية .

وأكد ان المديريه اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ العقيد “الغامدي” الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني مع التمنيات للجميع بالسلامة .

روابط ذات صلة

مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي

مدير تعليم صبيا العمل مستمر..وتفعيل البدائل مرضي
تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”

تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”
أمير جازان يوافق على خطة العمل بالإمارة ويوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيا وعبر برامج التقنية

أمير جازان يوافق على خطة العمل بالإمارة ويوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيا وعبر برامج التقنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*