الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا

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أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس وھم كویتیون (مواطنتان ومواطن).

وأشار إلى أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بكورونا تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.