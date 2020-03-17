الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – العيص – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .