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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=844016
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – العيص – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

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