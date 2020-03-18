احدث الأخبار

الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 سفارة المملكة في فرنسا تدعو السعوديين للتقيد بإجراءات حظر التجول
أبرز المواد
 الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا
أبرز المواد
 شركة فرنسية تعرض “أول دواء” لعلاج مرضى كورونا
أبرز المواد
 رغم “خبرة إيبولا”.. تحذيرات من “كارثة كورونا” في إفريقيا
أبرز المواد
 المسند: الحالة الماطرة مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة
أبرز المواد
 ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً
أبرز المواد
 بعد العطس أو اللمس.. كم ساعة يبقى كورونا “حيا ومعديا”؟
أبرز المواد
 الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 بايدن يفوز بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
أبرز المواد
الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد

الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد

أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
سفارة المملكة في فرنسا تدعو السعوديين للتقيد بإجراءات حظر التجول

سفارة المملكة في فرنسا تدعو السعوديين للتقيد بإجراءات حظر التجول

أبرز المواد
الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا

الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا

أبرز المواد

الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد

الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=844019
المناطق - الرياض

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم الراغبين بالاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، يأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa والرقم المباشر للهيئة 920021421.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفايروس كورونا من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بكافة القنوات المختلفة لإنهاء كافة إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بعد.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في فرنسا تدعو السعوديين للتقيد بإجراءات حظر التجول

سفارة المملكة في فرنسا تدعو السعوديين للتقيد بإجراءات حظر التجول
الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا

الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا
شركة فرنسية تعرض “أول دواء” لعلاج مرضى كورونا

شركة فرنسية تعرض “أول دواء” لعلاج مرضى كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*