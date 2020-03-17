” الأرصاد ” سحب رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

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http://almnatiq.net/?p=844028
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن تكوّن سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية.
وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.

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