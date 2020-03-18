كورونا يضرب جميع الولايات الأمريكية.. وتغريدة مطمئنة من ترامب

المناطق - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العالم بأسره يعيش حالة حرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى أيضا في كل الولايات الأميركية الخمسين.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي. سوف ننتصر”.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ حصدت أكثر من 52 ألف تعليق خلال ساعات وأعاد تغريدها أكثر من 81 ألف شخص.

وتباينت ردود الفعل على تغريدة الرئيس الأميركي، بين من أشاد بالإجراءات التي اتخذها، فيما وجه آخرون انتقادات إليه، مشيرين إلى تقليله من خطر الفيروس في بداية انتشاره.

وقالت المغردة التي تحمل اسم “جوان ديماركو”: “كنت تعرف عن العدو منذ شهور ولم تفعل شيئا”، بينما كتب مغرد آخر باسم “ريال ديفندر” إنه “يشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى بأننا سنهزم الفيروس التاجي تحت قيادة الرئيس ترامب الشجاعة”.