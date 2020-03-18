سباق على المليارات.. من سيصل أولا إلى لقاح يقضي على كورونا؟

المناطق - وكالات

دخلت عدة دول كبرى في سباق محموم للتوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس “كوفيد – 19″، وفيما دفعت الصين بالجنرال تشين وي إلى المعركة، يحاول مختبر أمريكي من سياتل إحراز قصب السبق.

وأعلنت الصين غداة حقن مختبر أمريكي في مدينة سياتل ثلاثة متطوعين في أول تجربة على لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، إعطاء الضوء الأخضر لفريق من العلماء المتخصصين تقوده تشين واي، وهي عالمة أوبئة شهيرة وجنرال في الجيش الصيني لبدء الاختبارات السريرية على لقاح، وصف بالواعد.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا أول تجربة سريرية على لقاحها في مدينة سياتل، مركز تفشي الفيروس على أراضيها، إلا أن الجنرال تشين واي، كانت قد بادرت مطلع شهر مارس إلى إجراء تجربة جسورة، حيث حقنت نفسها وستة من مساعديها باللقاح الجديد الذي توصل إليه فريقها، وهي فعلت ذلك حتى قبل أن يخضع اللقاح للتجربة على الحيوانات.