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شاهد.. وكالة الأناضول التركية تفضح تورط أردوغان في توظيف داعش للقتال في سوريا وليبيا

شاهد.. وكالة الأناضول التركية تفضح تورط أردوغان في توظيف داعش للقتال في سوريا وليبيا
http://almnatiq.net/?p=844043
المناطق-الرياض

وثق مقطع فيديو نشرته، دون أن تنتبه، وكالة الأناضول التركية الحكومية، تورط النظام التركي بقيادة رجب طيب إردوغان، في توظيف الإرهاب في سوريا ثم في ليبيا بعد ذلك.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي سرعان ما حذفته وكالة الأناضول لاحقًا، كيف تعمل الحكومة التركية على توظيف عناصر داعش الإرهابي، حيث ظهر في الفيديو عناصر مسلحة يضعون شعار تنظيم داعش الإرهابي داخل مدرعة تركية، وصفتهم الوكالة بأنهم “المعارضة السورية المعتدلة”.
ويعد الفيديو دليلًا جديدًا وقاطعًا على توظيف تركيا للإرهابيين للقتال في سوريا وكذلك ليبيا سعيًا لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية بل وحتى الاستعمارية.
وبدأت تركيا بعد إدراكها لانهيار مشروع سيطرة تيار الإسلام السياسي الموالي لها في ليبيا إثر الضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لها، في استنفار طاقتها لدعم الجماعات الخاضعة لها، وذلك على الرغم من الجهود المحلية والدولية المتواصلة للوصول الى تسوية سياسية في ليبيا.
ولتنفيذ مخططها، نقلت تركيا مقاتلين إرهابيين من جنسيات عدة من سوريا إلى ليبيا للقتال ضد القوات المسلحة في غرب ليبيا، حيث بدأت في افتتاح مراكز لتسجيل أسماء المرتزقة بالذهاب للقتال في ليبيا.

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