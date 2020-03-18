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تعرف علي دواء بلاكنيل الذي نجح في تجربة علاج فيروس كورونا في فرنسا

تعرف علي دواء بلاكنيل الذي نجح في تجربة علاج فيروس كورونا في فرنسا

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تعرف علي دواء بلاكنيل الذي نجح في تجربة علاج فيروس كورونا في فرنسا

تعرف علي دواء بلاكنيل الذي نجح في تجربة علاج فيروس كورونا في فرنسا
http://almnatiq.net/?p=844048
المناطق-الرياض

أكدت مجوعة “سانوفي” الدوائية بفرنسا، أنها أجرت تجارب مختلفة لدواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا الذي تنتجه للمصابين بـ”الملاريا” على عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت التحاليل بشائر إيجابية وواعدة في معالجة المرضى بعد تناولهم الدواء، وتحسنت حالتهم الصحية، ويتم أخذ عدة جرعات مماثلة، وسيجرى لهم كشف جديد مرة أخرى للتأكد من النتائج.
وتناولت عدد من الوكالات العالمية تلك البشرى، أن الشركة الفرنسية ستقوم بإنتاج العديد من جرعات دواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا، وأنها مستعدة لتقدم الملايين من الدواء إلى السلطات الفرنسية، لعلاج ما يقرب من 300 ألف شخص من المحتمل إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وسيتم تصدير الدواء لعدد من الدول ظهر فيها ذلك المرض.
ما هو دواء بلاكونيل
عقار PLAQUENIL يعالج التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والحساسية، حيث أنه يحتوي علي المادة الفعالة هيدرزكسي كلوروكين، التي تعمل علي الوقاية من الاصابة بمرض الملاريا الذي يحدث بسبب لدغات البعوض، وقد اثبتت الدراسات والابحاث أن له اثر مباشر في علاج امراض الروماتيزم وعلاج مرض الذئبة الحمرا، كما يخفف عقار PLAQUENIL الامراض الجلدية ويقلل من تأثيرها واعراضها.
سعر دواء بلاكونيل
وتحدث مسئول وكالة فرانس برس، إن النتائج التى أجريت على المصابين بفيروس الكرونا مشجعة وٌمبشرة والدواء سيكون في متناول فرنسا، وسيتم إنتاج ملايين الجرعات لحوالي 300 ألف مريض، ويعتبر هذا الدواء متوفر في عدد من الدول العربية ويباع بسعر رخيص، باعتباره مستخدما فى علاج الملاريا حيث لا يتجاوز 6 دولارات أمريكية.
وكانت الصين أعلنت أيضاً من خلال تجارب بحثية تمت على عدد من المصابين بكورونا أن المادة الفعالة فى علاج الملاريا قد تكون فعال فى القضاء على فيروس كورونا ، وأن الدواء سيدخل فى طور التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته.
يذكر أن قنوات تلفازيه عرضت قبل يومين بدء تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا على متطوعين غير مرضى، الخبراء يقولون إنه قد يستغرق سنة حتى يبصر النور.

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