تقرير: اقتصاد المملكة سيقفز 6.3% رغم تأثير كورونا

المناطق-الرياض

من المتوقع أن يقفز اقتصاد المملكة بنسبة 6.3% العام الجاري ليحقق أعلى معدلات نمو في العقد الماضي على الرغم من هبوط أسعار النفط و تأثيرات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأظهر تقرير لشركة “جدوى للاستثمار” اليوم الأربعاء، أن قطاع النفط سيكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بالمملكة نتيجة قرار زيادة الإنتاج ردا على رفض روسيا التعاون مع منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية.

وتوقعت جدوى في تقريرها أن يبلغ معدل إنتاج النفط في المملكة أكبر اقتصاد عربي نحو 11.3 مليون برميل يوميا العام الجاري أي بزيادة 1.5 مليون برميل يوميا عن متوسط إنتاج عام 2019 البالغ نحو 9.8 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي سيبلغ نحو 1.6% وأنه قد يتراجع في حال استمرار أزمة تفشي وباء كورونا لفترة طويلة، مضيفا أن زيادة إنتاج النفط وتشغيل مصفاة جازان في الربع الأول من العام الجاري والبالغة طاقتها نحو 400 ألف برميل يوميا ستعوض أي تراجع في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وقال التقرير“من المتوقع أن يقفز معدل النمو في القطاع النفطي الذي يشكل نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% نتيجة زيادة الإنتاج وتشغيل مصفاة جازان ومجمع الفضلي للغاز… ويقدر أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة العام الجاري حوالي 11.2 مليون برميل يوميا لكنه قد يتراجع العام المقبل في حال توصل المنتجون إلى اتفاق جديد.“

وأظهر التقرير أن القطاعات غير النفطية ستسجل نموا العام الجاري باستثناء قطاع الصناعات غير النفطية الذي سيتراجع بنسبة 1.3% فيما سيبلغ النمو نحو 4.8% في قطاع الإنشاءات و4% في قطاع المال والتامين و3.5% في قطاع العقار و1.8% في قطاع التجارة و1.2% في قطاع الخدمات الاجتماعية و1% في قطاع النقل والاتصالات.