تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل تراجعا 17 % منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5 % إلى 28.30 دولار للبرميل .
وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7 % إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.
أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل تراجعا 17 % منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.
التعليقات (٠) اضف تعليق