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أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي

أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي
http://almnatiq.net/?p=844060
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل تراجعا 17 % منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5 % إلى 28.30 دولار للبرميل .
وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7 % إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.

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