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هدف: تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء والمستفيدين

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هدف: تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء والمستفيدين

هدف: تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء والمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=844063
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تقديم خدمات وبرامج دعم التأهيل والتدريب والتوظيف عن بُعد لجميع المستفيدين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).
وأتاح “هدف” حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع العملاء والمستفيدين من الصندوق في مواقع تواجدهم دون الحاجة لزيارة فروعه المنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيسي على الرابط: https://www.hrdf.org.sa ، أو عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط: https://www.taqat.sa .
ويمكن للعملاء والمستفيدين، التسجيل في البرامج والخدمات ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية وحسابات خدمة العملاء.
وتتجسد خدمات وبرامج الصندوق الإلكترونية في منصة التدريب الإلكترونية (دروب)، وبرنامج تسعة أعشار ، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، ومنصة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل)، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم حضانة الأطفال (قرة)، وأكاديمية هدف للقيادة، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.
ويؤكد الصندوق حرصه على تقديم أوجه الدعم اللازمة للعملاء، والإجابة على الاستفسارات الواردة من خلال حساب خدمة العملاء [email protected]، كما يدعوا عملائه للاطلاع على تفاصيل البرامج من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) [email protected] .

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