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الصحة الكويتية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844067
المناطق - الرياض

سجلت وزارة الصحة الكويتية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 142 حالةً.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم بأن ثمانية حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منها ست حالات لكويتيين وحالة واحدة لأمريكية وحالة أخرى لإسبانية وحالة واحدة لكويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وحالتين كانت مخالطة لحالات سابقه والحالة الأخيرة لمواطن وما زالت في التقصي الوبائي.

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