احدث الأخبار

إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا
أبرز المواد
 عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع
أبرز المواد
 أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور نائب أمير الشرقية ومعالي وزير الصحة
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 “سكني” يضيف 10 آلاف أرضًا سكنية.. ويتيح اختيارها “إلكترونياً”
أبرز المواد
 7 دول جديدة تبلغ عن إصابات فيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هدف: تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء والمستفيدين
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي
أبرز المواد
 المملكة توجه رسالة للعالم أنها قادرة على مواجهة الأزمات العالمية
أبرز المواد
 أول وفاة بكورونا في تركيا.. والإصابات ترتفع المثلين
أبرز المواد
إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا

إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا

أبرز المواد
عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع

عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع

أبرز المواد
أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”

أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور نائب أمير الشرقية ومعالي وزير الصحة

أمير الشرقية يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور نائب أمير الشرقية ومعالي وزير الصحة

المنطقة الشرقية

7 دول جديدة تبلغ عن إصابات فيروس كورونا

7 دول جديدة تبلغ عن إصابات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844069
المناطق - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 دول جديدة أبلغت عن أول إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على أراضيها خلال الساعات الـ 24 الماضية وهي الصومال وجوام والباهاماز وجزر فيرجين وبنين وليبيريا وجمهورية تنزانيا ، مشيرة إلى أنها وضعت على موقعها دورات تدريبية عبر الإنترنت ، لتحسين الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بالفيروس.
ومع استمرار تطور وباء كورونا أكدت المنظمة انها تعمل بشكل وثيق مع قطاعات السفر والحدود للاستعداد للطوارئ خاصة وأن المطارات والموانيء والمعابر البرية يمكنها أن تلعب دوراً رئيسيا في الانتشار الدولي للمرض من خلال المسافرين ونقل البضائع .
وشددت المنظمة على أهمية اتباع اللوائح والتوجيهات الصحية الدولية بتعاون متعدد القطاعات ، حيث وضعت المنظمة إرشادات توجيهية فنية شاملة بشأن كوفيد 19 لتطبيقها في المعابر البحرية والجوية والبرية.

روابط ذات صلة

إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا

إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا
عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع

عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع
“سكني” يضيف 10 آلاف أرضًا سكنية.. ويتيح اختيارها “إلكترونياً”

“سكني” يضيف 10 آلاف أرضًا سكنية.. ويتيح اختيارها “إلكترونياً”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*