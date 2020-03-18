7 دول جديدة تبلغ عن إصابات فيروس كورونا

المناطق - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 دول جديدة أبلغت عن أول إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على أراضيها خلال الساعات الـ 24 الماضية وهي الصومال وجوام والباهاماز وجزر فيرجين وبنين وليبيريا وجمهورية تنزانيا ، مشيرة إلى أنها وضعت على موقعها دورات تدريبية عبر الإنترنت ، لتحسين الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بالفيروس.

ومع استمرار تطور وباء كورونا أكدت المنظمة انها تعمل بشكل وثيق مع قطاعات السفر والحدود للاستعداد للطوارئ خاصة وأن المطارات والموانيء والمعابر البرية يمكنها أن تلعب دوراً رئيسيا في الانتشار الدولي للمرض من خلال المسافرين ونقل البضائع .

وشددت المنظمة على أهمية اتباع اللوائح والتوجيهات الصحية الدولية بتعاون متعدد القطاعات ، حيث وضعت المنظمة إرشادات توجيهية فنية شاملة بشأن كوفيد 19 لتطبيقها في المعابر البحرية والجوية والبرية.