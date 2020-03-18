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“سكني” يضيف 10 آلاف أرضًا سكنية.. ويتيح اختيارها “إلكترونياً”

“سكني” يضيف 10 آلاف أرضًا سكنية.. ويتيح اختيارها “إلكترونياً”
http://almnatiq.net/?p=844072
المناطق - الرياض

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 3 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة
للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا وأتاحتها أمام المستفيدين للحجز، داعياً الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق “سكني” واستكمال جميع الإجراءات.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 3 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر 9737 قطعة أرض، لافتاً إلى أن المخططات
الجديدة تضمنت مخطط “يكرب” بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط “مشروع المنار” بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 قطعة أرض، ومخطط “درة شرورة” في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران ويحوي 3665 قطعة أرض، سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضي وفرتها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

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