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بلدية الخبر تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بلدية الخبر تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844075
الخبر - المناطق

كثفت بلدية محافظة الخبر رقابتها الميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والاجراءات الاحترازية الحكومية الأخيرة، في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والتي شملت أغلاق مراكز التسوق والمجمعات التجارية وإغلاق الصالات الرياضية ومقاهي الشيشة ومنع استقبال المطاعم والمقاهي للزبائن داخلها وأغلاق صالونات الحلاقة.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة على مدار 24 ساعة، لافتا الى أنه بلغ عددها حتى اليوم أكثر من 2000 زيارة شملت التأكد من التزام مراكز التسوق والمجمعات التجارية بالإغلاق، بالإضافة الى الأنشطة الأخرى التي تم إيقاف العمل بها مؤقتا واحترازيا، كما تم تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية، كما تشمل الجولات الرقابية أسواق الهايبر ماركت والمواد الغذائية للتأكد من تعقيم عربات التسوق وتوفر المعقمات والقفازات للمتسوقين، والتزام العاملين بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى جولات على مقاهي الشيشة للتأكد من إغلاقها وعدم تقديمها الشيشة.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن هناك تشديدا مكثفا على المطاعم والعاملين فيها من أجل مراعاة النظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتوفر وسائل التعقيم المناسبة على الأسطح، والوقاية والحفاظ على السلامة العامة، موضحا بأن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة حرصا على سلامة كافة أفراد المجتمع.

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