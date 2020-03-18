أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”

الدمام - المناطق

استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا” وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة اخضاع جميع العاملين في المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتمثل في قياس درجة الحرارة لكافة العاملين في هذه المنشآت قبل دخولهم المنشأة بواقع مرتين يوميا، بهدف التأكد من سلامتهم ومن عدم ظهور أي أعراض لفيروس “كورونا”.

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي: أن معالي الأمين وجه جميع المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق بضرورة عمل فحص لقياس درجة الحرارة للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة العامل والتي تعتبر أولى علامات الإصابة بهذا الفيروس، بشرط أن يتم الفحص قبل دخول العامل الى المنشأة، ويتم ذلك بواقع مرتين يوميا على الأقل.

وأشارت الأمانة الى أنه في حال رصد أي عامل مصاب بارتفاع درجة حرارة لا يسمح له بدخول المنشأة و يتم فورا تحويله لأقرب مستشفى أو مركز صحي للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية، لافتا الى أنه في حال ظهور أي علامات أو مؤشرات صحية على العامل خلال فترة تواجده داخل المنشأة يتم فورا إحالته الى الجهات الطبية لاستكمال الإجراءات الخاصة المعمول بها في هذه الحالات.

وكشفت الأمانة أن أمين الشرقية وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية بمعدل خمسة أضعاف، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بإغلاق المجمعات التجارية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمزادات وأسواق الحراج والأسواق الشعبية، وكذلك متابعة تطبيق قرار إلزام المطاعم بتقديم الوجبات الخارجية فقط دون الجلوس داخل المنشآت الغذائية.

ولفتت الأمانة الى أن معالي الأمين وجه أيضا بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام ودورات المياه وأجهزة الصرف الآلية و مواقف السيارات.

وأشارت الأمانة أيضا الى أنه تم توجيه جميع الإدارات المعنية والبلديات بتخصيص مساحة مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن، مع التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلاة في جميع المساجد بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا، و ضرورة الترتيب مع مشرفي المقابر مباشرةً لتزويدهم بالأعداد اليومية للجنائز.

وشددت على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس “كورونا “، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة والجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت الأمانة جميع المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق إلى الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة الى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لكافة العاملين. بهدف التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة متمنية السلامة والصحة للجميع.

وقد وجه معالي أمين المنطقة الشرقية جميع الإدارات والبلديات وجميع المراقبين والمعنيين برفع التقارير اليومية عن سير تنفيذ هذه القرارات والإجراءات.