احدث الأخبار

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن قائمة النشاطات الصناعية المستثناة من تعليق حضور الموظفين لمقرات عمل القطاع الخاص
منطقة الرياض
 أمانة الرياض: لا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيع المعقم
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6154.85 نقطة
أبرز المواد
 دراسة إيرانية.. من المرجح أن يموت حوالي 3.5 مليون إيراني من كورونا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تزور 1316 محل وتغلق 52 محل وتوجه 311 إنذار للمحلات المخالفة ضمن جهود البلدية للتصدي لفيروس ” كورونا”
المنطقة الشرقية
 وزارة الطاقة توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3)
أبرز المواد
 قاعات افتراضية رقمية في ٣٠٠ مدرسة ببوابة المستقبل بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 إطلاق خط ملاحي جديد بين المملكة وشرق إفريقيا
أبرز المواد
 صحة مكة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بسبب كورونا
أبرز المواد
 إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا
أبرز المواد
 عضوات مجلس الشورى: تعاطي المملكة مع أزمة ” كورونا ” اتسم بالشفافية واتخاذ الإجراءات الوقائية بتدرج حرصاً على الجميع
أبرز المواد
 أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن قائمة النشاطات الصناعية المستثناة من تعليق حضور الموظفين لمقرات عمل القطاع الخاص

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن قائمة النشاطات الصناعية المستثناة من تعليق حضور الموظفين لمقرات عمل القطاع الخاص

منطقة الرياض
أمانة الرياض: لا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيع المعقم

أمانة الرياض: لا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيع المعقم

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6154.85 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6154.85 نقطة

أبرز المواد
دراسة إيرانية.. من المرجح أن يموت حوالي 3.5 مليون إيراني من كورونا

دراسة إيرانية.. من المرجح أن يموت حوالي 3.5 مليون إيراني من كورونا

أبرز المواد

بلدية القطيف تزور 1316 محل وتغلق 52 محل وتوجه 311 إنذار للمحلات المخالفة ضمن جهود البلدية للتصدي لفيروس ” كورونا”

بلدية القطيف تزور 1316 محل وتغلق 52 محل وتوجه 311 إنذار للمحلات المخالفة ضمن جهود البلدية للتصدي لفيروس ” كورونا”
http://almnatiq.net/?p=844115
المناطق _ القطيف

أشاد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بتعاون المواطنين في محافظة القطيف مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ” كورونا”، داعيا للصبر على الإجراءات حتى زوال خطر الفيروس.

وأوضح أن الفرق الميدانية في البلدية والبلديات التابعة لها تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية.

وأضاف بأن الفرق الصحية الميدانية قامت بجولات استهدفت زيارة ١٣١٦ محلا في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق ٥٢ محلا، بالإضافة إلى توجيه ٣١١ إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن البلدية قامت خلال الأيام الماضية برش المبيدات والمطهرات في الأسواق وألعاب الأطفال والمشايات والواجهات البحرية.

وبين أن البلدية قامت برفع أنقاض ونفايات صلبة بلغت ١٧٩٤٤م٢، بالإضافة إلى ٦١٧٥ طنا من النفايات المنزلية، إضافة الى كسح ١٠٢ ساحة، وغسل ١٠٩٤ برميل و٦٩٥ حاوية وصيانة ٩٠ حاوية.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس “كورونا “، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

روابط ذات صلة

قاعات افتراضية رقمية في ٣٠٠ مدرسة ببوابة المستقبل بتعليم الشرقية

قاعات افتراضية رقمية في ٣٠٠ مدرسة ببوابة المستقبل بتعليم الشرقية
أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”

أمين الشرقية يوجه برفع أعداد الفرق الميدانية والجولات الرقابية الى 5 أضعاف لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا”
أمير الشرقية يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور نائب أمير الشرقية ومعالي وزير الصحة

أمير الشرقية يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور نائب أمير الشرقية ومعالي وزير الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*