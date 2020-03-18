بلدية القطيف تزور 1316 محل وتغلق 52 محل وتوجه 311 إنذار للمحلات المخالفة ضمن جهود البلدية للتصدي لفيروس ” كورونا”

المناطق _ القطيف

أشاد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بتعاون المواطنين في محافظة القطيف مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ” كورونا”، داعيا للصبر على الإجراءات حتى زوال خطر الفيروس.

وأوضح أن الفرق الميدانية في البلدية والبلديات التابعة لها تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية.

وأضاف بأن الفرق الصحية الميدانية قامت بجولات استهدفت زيارة ١٣١٦ محلا في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق ٥٢ محلا، بالإضافة إلى توجيه ٣١١ إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن البلدية قامت خلال الأيام الماضية برش المبيدات والمطهرات في الأسواق وألعاب الأطفال والمشايات والواجهات البحرية.

وبين أن البلدية قامت برفع أنقاض ونفايات صلبة بلغت ١٧٩٤٤م٢، بالإضافة إلى ٦١٧٥ طنا من النفايات المنزلية، إضافة الى كسح ١٠٢ ساحة، وغسل ١٠٩٤ برميل و٦٩٥ حاوية وصيانة ٩٠ حاوية.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس “كورونا “، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.