دراسة إيرانية.. من المرجح أن يموت حوالي 3.5 مليون إيراني من كورونا

المناطق _ يوسف المطيري

أظهرت دراسات أجرتها “جامعة شريف” حول طبيعة انتشار فيروس كورونا بإيران بأنه إذا لم يتعاون الناس مع السلطات ولم يلتزموا بالحجر الصحي المنزلي، وفشل إجراءات احتواء والسيطرة على فيروس كورونا، فمن المحتمل أن يموت 3.5 مليون إيراني جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد19 .

وعرضت جامعة شريف ثلاثة سيناريوهات، وقالت إنه إذا بدأ الناس في التعاون الآن، فسوف تشهد إيران 120 ألف إصابة و12 ألف حالة وفاة قبل انتهاء التفشي.

إلى ذلك أصدرت إيران اليوم أشد تحذيرها بشأن تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد، مشيرة إلى أن “الملايين” قد يموتون في إيران إذا استمر الجمهور في السفر وتجاهل التوجيهات الصحية.