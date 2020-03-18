مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري

المناطق _ الرياض

كشف المركز الموحد للعناية بالمستفيدين “199090” التابع لوزارة الإسكان عن استقباله نحو 266,850 اتصالا منذ بداية العام الجاري 2020 حتى منتصف شهر مارس، وذلك استمراراً لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر منصات تفاعلية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

وشملت الاتصالات التي تلقاها المركز وتم الرد عليها وخدمة المتصلين بشأنها نحو 146,767 اتصال للاستفسارات عن المشاريع السكنية بما نسبته 55%، وأكثر من 26,686 اتصال للاستفسارات عن الأراضي السكنية المطروحة شكلت 10% من الاتصالات، وذات النسبة وعدد الاتصالات للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالقرض الحسن للمدنيين، وحوالي 40,027 اتصالا بنسبة 15% لطلب التسجيل في الاستحقاق الفوري، في حين شكّلت استفسارات مبادرة دعم العسكريين في الخدمة نحو 5% من الاتصالات بواقع 13,342 اتصالا، وكذلك الشكاوى والملاحظات بنسبة 5% من الاتصالات الواردة للمركز.

وكانت الوزارة قد دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير 2019، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر، حيث سهّل المركز الاستفادة من مختلف الخدمات والتعرّف على كيفية الاستفادة منها، وتفاصيل المشاريع السكنية والأراضي ومميزاتها، وتقديم التوصيات التمويلية المناسبة للمستفيدين، بما يسهم في تيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

ويأتي المركز ضمن الجهود المستمرة لخدمة المواطنين عبر عدد من الوسائل والمنصات في إطار التسهيل عليهم، إذ تشمل تلك الوسائل الإجابة على الاستفسارات

عبر حساب خدمة المستفيدين على “تويتر” أو التواصل المباشر مع أحد الموظفين عبر موقع “سكني” وكذلك الحجز عبر تطبيق “سكني” للهواتف، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خدمات وتسهيلات عدة تشمل الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني والتعرف على تفاصيل المشاريع والمخططات والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً وغيرها.

يذكر أن أوقات عمل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء من يوم الأحد وحتى الخميس، إذ زُود المركز بطاقم عمل مؤهل من الموظفات السعوديات لتقديم المعلومات عن خدمات الوزارة وبرنامج “سكني” تحديداً، وتوجيه المستفيدين لتجاوز أي تحديات قد تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرها من الجهات ذات العلاقة بشكل سريع وعملي، في إطار سعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم.