د. التويجري يصدر قرارات ادارية بصحة الرياض

المناطق _ فلاج الشعيفاني

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارات تكليف ، وتمديد تكليف .

وتفصيلا تم تكليف الدكتور بدر بن نواف الحربي ، مديراً لإدارة مركز الاحالات والتنسيق الطبي بصحة الرياض ، فيما تم تمديد تكليف الاستاذ ظافر بن علي الشهري مديراً لمستشفى رماح كما تم تمديد تكليف الاستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المزروع مديراً لمستشفى حوطة سدير وتم تكليف الاستاذ عايض بن حلوان المطيري مديرً لمستشفى وثيلان العام .

من جانبه عبر ” المكلفون” عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .