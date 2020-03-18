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سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

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سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844156
الجوف _ عبدالعزيز الحموان

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً عن بُعد من مقر إقامة سموه بمدينة سكاكا، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.
وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير منطقة الجوف على تنفيذ جميع القرارات التي أصدرتها الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة ذلك من قِبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة سموه الشخصية مع المسؤولين ومن خلال غرفة العمليات المشتركة.
واستمع سموه خلال الاجتماع إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، كما استمع سموه للجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس.
وفي نهاية الاجتماع أشاد سموه بمبادرات المواطنين الذين بادروا بالتواصل مع الشؤون الصحية لعرض عدد من المباني تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على أبناء وطننا العزيز الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء.
ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمني ” حفظهما الله ” وأن يدفع البلاء عن الجميع.

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