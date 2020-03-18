احدث الأخبار

روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 د. التويجري يصدر قرارات ادارية بصحة الرياض
منطقة الرياض
 مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري
أبرز المواد
 غامبيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير
أجواء المناطق
 النيابة العامة توجه بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن قائمة النشاطات الصناعية المستثناة من تعليق حضور الموظفين لمقرات عمل القطاع الخاص
منطقة الرياض
 أمانة الرياض: لا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيع المعقم
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6154.85 نقطة
أبرز المواد
 دراسة إيرانية.. من المرجح أن يموت حوالي 3.5 مليون إيراني من كورونا
أبرز المواد
 بلدية القطيف تزور 1316 محل وتغلق 52 محل وتوجه 311 إنذار للمحلات المخالفة ضمن جهود البلدية للتصدي لفيروس ” كورونا”
المنطقة الشرقية
روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط

روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط

أبرز المواد
سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

أبرز المواد
د. التويجري يصدر قرارات ادارية بصحة الرياض

د. التويجري يصدر قرارات ادارية بصحة الرياض

منطقة الرياض
مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري

مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري

أبرز المواد

روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط

روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط
http://almnatiq.net/?p=844162
المناطق_الرياض

اعترف وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، اليوم (الأربعاء)، بأن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام؛ بسبب انخفاض أسعار الخام

وتوقع “سيليانوف” في البداية، فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي فحسب

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتنخفض نحو 17 في المئة منذ بداية الأسبوع، مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لـ”رويترز”

ورغم زيادة العجز، أشار محللون من “جازبروم بنك” إلى أن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق، بما في ذلك تلك التي لدى صندوق الثروة السيادي

روابط ذات صلة

سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا

سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا
مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري

مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري
غامبيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

غامبيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*