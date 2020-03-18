مفاجأة حول مستقبل غوميز مع الهلال

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وقد يضطر الهلال للموافقة على رحيل غوميز رغم التمسك به، بسبب إصرار اللاعب الفرنسي على الحصول على مدة أكبر في العقد بدلًا من التجديد لموسم واحد فقط

وكان الناقد الرياضي فهد الروقي قال بأن كل شيء متوقع في مفاوضات الإدارة الهلالية مع غوميز، لكن الأقرب هو رحيل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا

وكان غوميز انضم لنادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي

وحقق غوميز مع نادي الهلال، لقب دوري أبطال آسيا بعام 2019، كما تُوج هدافًا للبطولة وقتها برصيد تسعة أهداف

وشارك غوميز كذلك في احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر

وكان غوميز ألمح مرارًا وتكرارًا عن رغبته بالعودة إلى أوروبا بعد الرحيل عن الهلال