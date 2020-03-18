الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا

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وضعت الجزائر ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 تحت الحجر الصحي احترازيًا ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في خطاب إلى الأمة مساء أمس، حظر التجمّعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد.