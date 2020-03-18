الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا

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http://almnatiq.net/?p=844166
المناطق_وكالات

وضعت الجزائر ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 تحت الحجر الصحي احترازيًا ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في خطاب إلى الأمة مساء أمس، حظر التجمّعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال تبون إن “الوباء المتفشي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتًا، فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء”، مضيفًا أن الدولة “بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات”.

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