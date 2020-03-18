الملكية الفكرية: تفعل إجراءات “استثنائية” لدعم عملائها من الشركات والأفراد

المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عزمها على دراسة تقديم استثناءات لدعم عملائها من الشركات والأفراد وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية تتمثل في المهل الزمنية لمقدمي الطلبات الذين لديهم عائق باستكمال المتطلبات وفق المهل النظامية المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية المحلية في كافة المجالات التي تقدمها في مجالات الملكية الفكرية من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية تمكين الملكية الفكرية عطفاً على ما يشهده العالم من انتشار لفايروس كورونا المستجد.