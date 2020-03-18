ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة

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المناطق_وكالات

وبحسب وكالة فرانس برس جاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو أبلغ في محادثة هاتفية مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي اعتراضه على استخدام بكين قنوات رسمية لـ إلقاء اللوم فيما يتعلّق بكوفيد-19 على الولايات المتحدة

وأضاف البيان أن بومبيو أكد أن الوقت ليس مناسبًا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة، وإنما لأن توحّد كل الأمم جهودها من أجل التصدي لهذا التهديد المشترك

واستدعت واشنطن الجمعة السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها على ترويج بكين لنظرية مؤامرة تشير إلى وقوف الولايات المتحدة وراء ظهور الفيروس، لقيت رواجًا على وسائل التواصل الاجتماعي

والأسبوع الماضي أطلق المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان تغريدة اعتبر فيها أن الإصابة الأولى بفيروس كورونا الذي باتت منظمة الصحة العالمية تعتبره جائحة، أتت من الولايات المتحدة وليس من مدينة ووهان الصينية

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