احدث الأخبار

«الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة
أبرز المواد
 ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات
أبرز المواد
 الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا
أبرز المواد
 لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار على نجران حتى منتصف الليل
أبرز المواد
 مفاجأة حول مستقبل غوميز مع الهلال
أبرز المواد
 الملكية الفكرية: تفعل إجراءات “استثنائية” لدعم عملائها من الشركات والأفراد
أبرز المواد
 عملية ناجحة بمستشفى حفر الباطن المركزي تعيد السمع لمريضة
المنطقة الشرقية
 روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يجتمع عن بُعد مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 د. التويجري يصدر قرارات ادارية بصحة الرياض
منطقة الرياض
 مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان يستقبل 267 ألف اتصال حتى منتصف مارس الجاري
أبرز المواد
«الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة

«الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة

أبرز المواد
ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات

ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات

أبرز المواد
الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا

الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا

أبرز المواد
لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس

لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس

أبرز المواد

«الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة

«الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة
http://almnatiq.net/?p=844186
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة، إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق.

وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
وأضافت أن (11) حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات ال (67) منها (19) حالة في مدينة الرياض، و (23) حالة في المنطقة الشرقية، و (13) حالة في مدينة جدة، و (11) حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع “مركز اتصال الصحة 937″، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

روابط ذات صلة

ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات

ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات
الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا

الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا
لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس

لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*