ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات

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برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- حفظة الله- اختتمت في الرياض اليوم الأربعاء 23/7/1441هـ ، مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية بإعلان أسماء الفائزين والفائزات وقد قام بتسليم الجوائز معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي وبحضور فضيلة الشيخ / خالد بن سليمان المهنا إمام المسجد النبوي الشريف رئيس لجنة التحكيم الرئيسية بالمسابقة قد هنأ المتسابقين على تمام المسابقة وبارك لهم حفظ كتاب الله وعلى ما أنعم الله به عليهم من شرف العمل وعلوّ المكانة والانضمام لصفوف حفظة كتابه الكريم مضيفا فضيلته ان من مظاهر فخرنا واعتزازنا في بلادنا المباركة عنايتها بالقرآن الكريم واهتمام ولاة أمرنا بتعليمه وطباعته وتوزيعه وسلّط رئيس لجان المسابقة العميد / احمد بن سعد الأحمدي مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام الضوءَ على الاهتمام الذي يحظى به القرآن الكريم من قادة هذه البلاد وما شهدته المسابقة من تنافس مثمر بين جميع المشاركين والمشاركات لتحقيق المراكز المتقدمة هذا وقد حضر التكريم فضيلة الشيخ محمد بن أحمد برهجي أستاذ القراءات في جامعة طيبة والشيخ ماجد بن عبدالله الزامل اعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة