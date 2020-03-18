المتحدث العسكري المصري ينفي انتشار القوات المسلحة بالمحافظات لتنفيذ حظر التجوال لمواجهة كورونا

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نفى المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة المصرية في الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث العسكري، في بيان اليوم، إنه على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء أي إدعاءات مغرضة، مؤكدًا أنه هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى مواصلة القوات المسلحة المصرية التعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.