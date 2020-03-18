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وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

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وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”
http://almnatiq.net/?p=844198
المناطق_واس

دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.
وأفادت الوزارة، أن منصة “أبشر” تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.
ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الالكتروني : www.absher.sa .
وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة “أبشر” على مواقع التواصل الاجتماعي.

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