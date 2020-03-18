احدث الأخبار

محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”
أبرز المواد
 تويوتا توقف إنتاجها في تركيا بسبب كورونا
أبرز المواد
 ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة
أبرز المواد
 «الصحة» تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي 238 حالة
أبرز المواد
 ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية وإعلان أسماء الفائزين والفائزات
أبرز المواد
 الجزائر تحتجز 900 راكب قادمين من إسبانيا
أبرز المواد
 لجنة متابعة كورونا تكشف آخر مستجدات الفيروس
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار على نجران حتى منتصف الليل
أبرز المواد
 مفاجأة حول مستقبل غوميز مع الهلال
أبرز المواد
 الملكية الفكرية: تفعل إجراءات “استثنائية” لدعم عملائها من الشركات والأفراد
أبرز المواد
 عملية ناجحة بمستشفى حفر الباطن المركزي تعيد السمع لمريضة
المنطقة الشرقية
محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية

محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية

أبرز المواد
وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

أبرز المواد
تويوتا توقف إنتاجها في تركيا بسبب كورونا

تويوتا توقف إنتاجها في تركيا بسبب كورونا

أبرز المواد
ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة

ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة

أبرز المواد

محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية

محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=844200
المناطق_واس

قام معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بجولة تفقدية لعدد من فروع مقدمي الخدمات البريدية؛ للوقوف على جاهزيتها، ومدى التزامها باتخاذ الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وشملت جولة معاليه , مؤسسة البريد السعودي التقى فيها معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف أبانمي وعددا من العاملين في المؤسسة اطلع خلالها على الإجراءات المتخذة من المؤسسة في تقديم خدماتها وفق أعلى الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما زار معالي محافظ هيئة الاتصالات عددا من فروع الشركات البريدية المرخصة في المملكة، مشدداً على أهمية قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وضرورة عمله بأقصى كفاءة عالية في هذه الظروف الراهنة.
وخلال الجولة شكر معالي المحافظ العاملين في الخدمات البريدية، على جهودهم المميزة خلال هذه الفترة التي تشهد طلبا متزايدا على الخدمات البريدية؛ نظير ما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، كما حثّهم بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات الوقائية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء مهامهم.
وكانت “هيئة الاتصالات” قد وجهت مقدمي الخدمات البريدية ضمن اختصاصاتها التنظيمية والرقابية على قطاع البريد بتثقيف منسوبيهم ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات، ولبس القفازات اليدوية والكمامات الطبية، وتجنب مصافحة مقدم الطلب والمستفيدين عند الاستلام والتوصيل، والتأكيد على تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل، مشددة على الالتزام بتلك الإجراءات، وعلى قيامها باتخاذ الإجراءات النظامية ضد كافة المخالفين.
وأهابت “هيئة الاتصالات” بجميع المستفيدين التواصل معها عبر الهاتف 19966 حال رصد أي مخالفات لتلك التدابير الاحترازية، والإبلاغ عن الممارسات السلبية من قبل مقدمي الخدمات.

روابط ذات صلة

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية الإجرائية والاستعلامية عبر منصة “أبشر”
تويوتا توقف إنتاجها في تركيا بسبب كورونا

تويوتا توقف إنتاجها في تركيا بسبب كورونا
ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة

ترامب: لست عنصريًا لكن فيروس كورونا صيني للمرة الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*