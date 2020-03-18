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منظمة التحرير الفلسطينية ترفض استغلال وباء “كورونا” من قبل الاحتلال الصهيوني

منظمة التحرير الفلسطينية ترفض استغلال وباء “كورونا” من قبل الاحتلال الصهيوني
http://almnatiq.net/?p=844202
المناطق_واس

رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال وباء “كورونا” من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامي الهادف لمزيد من الأعمال الاستيطانية للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري، وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الضم والتهويد.
وأضافت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية اليوم في مدينة رام الله أن التصعيد الاستيطاني يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً واعتداء ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال قطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع، والبدء بشق طرق للمستوطنين ، معتقدين أنه يمكن الاستفادة باستغلال هذا الوضع القائم لتمرير ما يسمى بصفقة القرن المرفوضة من كل أبناء الشعب الفلسطيني. محذرة من إهمال الاحتلال ومنعه عملية التعقيم الذي يقوم بها المتطوعون من أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الوباء، بالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

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