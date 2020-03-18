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منظمات إغاثة تحذر من العواقب المأساوية لكورونا على اللاجئين بشمالي سورية

منظمات إغاثة تحذر من العواقب المأساوية لكورونا على اللاجئين بشمالي سورية
http://almnatiq.net/?p=844211
المناطق_الرياض

حذرت منظمة اغاثة اليوم الأربعاء من العواقب المأساوية في حال تعرض اللاجئين العالقين في شمالي سورية بسبب العنف للاصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19).

وقال ديرك هيجمانس المدير الإقليمي لإدارة سورية بمنظمة مكافحة الجوع الألمانية ” على ضوء وحشيته الظاهرة ، فإنه يمكن توقع حدوث إبادة جماعية إذا ما وصل فيروس كورونا إلى شمال غربي سورية”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): أن الهجوم الحكومي، والذي بدأ على محافظة إدلب في شمال غرب سورية في أواخر نيسان/أبريل الماضي ، دمر عشرات المستشفيات.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن انتشار الفيروس في شمال غرب سورية يمكن أن يؤدي إلى وضع حرج سريعا إذا لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية.

وقال شتيفان دولد، المسؤول الصحفي للمنظمة في برلين، “إن المرض سينتشر بسرعة كبيرة، خاصة في أماكن المخيم”.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد إزاء تأثير مرض كوفيد 19 الناجم عن الفيروس في شمال غرب سورية.

وقالت المنظمة في بيان إن اللاجئين في المنطقة يعيشون في ظروف تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقال رائد صالح ، رئيس منظمة الخوذ البيض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سنقوم بحملات توعية مكثفة ابتداء من يوم الجمعة بالتنسيق مع الجمعيات الصحية في شمال غرب سورية”.

وتنفي الحكومة السورية تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع دخول الحرب الأهلية في البلاد عامها العاشر.

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