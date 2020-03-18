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ميركل: كورونا «أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية»

ميركل: كورونا «أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية»
http://almnatiq.net/?p=844227
المناطق_وكالات

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جميع المواطنين اليوم الأربعاء على المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل الاجتماعي المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

وقالت ميركل في خطاب بثه التلفزيون “الأمر خطير. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم‭‭ ‬‬يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن”.

وناشدت ميركل المواطنين الالتزام باللوائح غير المسبوقة التي تفرض قيودا على الحياة العامة والتي تم الاتفاق عليها مع جميع الولايات في وقت سابق هذا الأسبوع وأضافت “بالنسبة لنا كحكومة سنعمل دائما على إعادة تقييم ما يمكن أن يكون صحيحا ولكن أيضا ما يمكن أن يكون ضروريا”.

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